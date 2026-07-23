Мошенники придумали новую аферу с поздравлениями от блогеров

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова Мошенники придумали новую схему обмана: они предлагают молодым людям заказать шуточное видеопоздравление у треш-блогеров, а после оплаты начинают шантажировать жертву, угрожая уголовным преследованием за якобы перевод денег террористической организации.
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