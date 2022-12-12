Морган про комментарий Мбаппе под постом Роналду: «Лучший игрок мира называет его королем. Это говорит обо всем»

Пирс Морган отреагировал на комментарий Килиана Мбаппе в инстаграме Криштиану Роналду. После вылета сборной Португалии с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала нападающий написал: «Я мечтал выиграть ЧМ для Португалии, но мечта оборвалась».
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