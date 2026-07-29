«Лживой провокацией» назвал сообщения о возможности новой мобилизации в России Дмитрий Медведев. Заявления зампреда Совбеза на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию Вооружённых сил военнослужащими по контракту: ► Спекуляции врага на тему, что в стране готовится мобилизация — не более чем лживая провокация.