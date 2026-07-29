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Русская весна

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Сообщения о новой мобилизации — лживая провокация, — Медведев (ВИДЕО)

Сообщения о новой мобилизации — лживая провокация, — Медведев (ВИДЕО)

«Лживой провокацией» назвал сообщения о возможности новой мобилизации в России Дмитрий Медведев. Заявления зампреда Совбеза на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию Вооружённых сил военнослужащими по контракту: ► Спекуляции врага на тему, что в стране готовится мобилизация — не более чем лживая провокация.

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