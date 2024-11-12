Некоторые экономисты ожидают замедления экономики России

Рост издержек бизнеса и повышение ключевой ставки ведут к торможению экономики России. Признаки ожидаемого замедления экономики назвали эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) Российской академии наук (РАН).
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