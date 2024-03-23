Kpler: объемы российского дизтоплива в море достигли исторического максимума

Объемы российского дизельного топлива на танкерах в море достигли рекорда. За десятидневный период перед 17 марта показатель составлял в среднем 6,2 млн баррелей, что является максимумом за всю историю наблюдений, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.