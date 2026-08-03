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Энциклопедия географа

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Четыре стихии Турции: личный гид по выбору идеального моря для вашего отдыха

Четыре стихии Турции: личный гид по выбору идеального моря для вашего отдыха

Каждый раз, когда я собираюсь в Турцию, передо мной встает один и тот же вопрос, который, кажется, волнует абсолютно всех: какое же море выбрать на этот раз? За годы поездок я поняла удивительную вещь: эта страна не просто омывается водой с разных сторон, она предлагает четыре совершенно разных мира, четыре характера, четыре сценария отдыха.

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