Четыре стихии Турции: личный гид по выбору идеального моря для вашего отдыха

Каждый раз, когда я собираюсь в Турцию, передо мной встает один и тот же вопрос, который, кажется, волнует абсолютно всех: какое же море выбрать на этот раз? За годы поездок я поняла удивительную вещь: эта страна не просто омывается водой с разных сторон, она предлагает четыре совершенно разных мира, четыре характера, четыре сценария отдыха.