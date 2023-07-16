smi.today

4 421 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Когда Год
    И что делать с этим вопросом к сожалению в этом случае если только в случае если ты не против если я буду предложение"Страна.ua": В Ха...
  • Валентин Щербаков
    Слышь, Дональд, ты разберись со своим врагом Байденом, а потом посмотрим, чего ты стоишь...Трамп заявил о на...
  • Вад Кук
    Кто бы этого лейтенанта уволил пока он до конца армию не развалилСМИ: Шойгу уволил...

Украинские войска нанесли удар по Донецку и Макеевке

Украинские войска нанесли удар по Донецку и Макеевке

ВСУ утром в воскресенье, 16 июля, выпустили 23 снаряда натовских снаряда по Донецку и Макеевке. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх