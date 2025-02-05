В Новосибирске расследовано уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в совершении серии преступлений в информационно-телекоммуникационной сфере

В ходе предварительного следствия установлено, что 21-летний житель одного из сел Новосибирской области путем неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации, мошенническим способом совершил хищения денежных средств с чужих банковских счетов и произвел ряд оформлений на граждан финансовых займов.