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Закон, порядок, государство

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В Новосибирске расследовано уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в совершении серии преступлений в информационно-телекоммуникационной сфере

В ходе предварительного следствия установлено, что 21-летний житель одного из сел Новосибирской области путем неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации, мошенническим способом совершил хищения денежных средств с чужих банковских счетов и произвел ряд оформлений на граждан финансовых займов.

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