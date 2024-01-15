Медвежий угол
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Медвежий угол

38 231 подписчик

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"Вова, ехай до Москви"

"Вова, ехай до Москви"

Василий Вереск Много нынче обсуждений "Ой, зачем Москва взяла и неожиданно атаковала", - мол, так хорошо всё шло, и на тебе.

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Комментарии
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Юрий Шлыков
Если так рассуждать,то и гитлера можно было бы простить?То что этот шлимазл наворотил,простить нельзя.
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6 час.
Стас Гулинов
Пожил. Пока с Россией был и пожил.
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6 час.
Юрий Золотарев
ПОЗДНО, Володымыр! Ты теперь - &quot;херроямслава&quot;! То бишь, ты - с НИМИ, с ПАЛАЧАМИ!  А  ОН  такого не прощает!
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4 час.

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