Василий Вереск Много нынче обсуждений "Ой, зачем Москва взяла и неожиданно атаковала", - мол, так хорошо всё шло, и на тебе.
"Вова, ехай до Москви"
Комментарии
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Юрий Шлыков
Если так рассуждать,то и гитлера можно было бы простить?То что этот шлимазл наворотил,простить нельзя.
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6 час.
Стас Гулинов
Пожил. Пока с Россией был и пожил.
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6 час.
Юрий Золотарев
ПОЗДНО, Володымыр! Ты теперь - "херроямслава"! То бишь, ты - с НИМИ, с ПАЛАЧАМИ! А ОН такого не прощает!
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4 час.
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