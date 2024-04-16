Председатель Следственного комитета поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту осквернения воинского мемориала в Костромской области

Следственными органами Следственного комитета РФ по Костромской области возбуждено уголовное дело по факту повреждения мемориального сооружения участникам Великой Отечественной войны, расположенного на территории городского кладбища города Неи (п.
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