SciAdv: выведение современных видов кукурузы могло завершиться в Южной Америке

Бразильские ученые из Университета Сан-Паулу и других научных учреждений пришли к выводу, что процесс одомашнивания кукурузы человеком мог завершиться на территории Южной Америки — в тысячах километрах от Мексики, где люди впервые начали возделывать этот злак.