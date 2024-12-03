SciAdv: выведение современных видов кукурузы могло завершиться в Южной Америке

Бразильские ученые из Университета Сан-Паулу и других научных учреждений пришли к выводу, что процесс одомашнивания кукурузы человеком мог завершиться на территории Южной Америки — в тысячах километрах от Мексики, где люди впервые начали возделывать этот злак.
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