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«Краснодар» тащит к чемпионству этот незаметный футболист. Он уже полезнее Сперцяна

«Краснодар» тащит к чемпионству этот незаметный футболист. Он уже полезнее Сперцяна

Герой матча с махачкалинским «Динамо».Принято считать, что «Краснодар» в этом сезоне тащат два лидера — Сперцян и Кордоба.

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