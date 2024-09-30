В Надыме геоэкологи обследовали жилые дома с помощью беспилотников

Геоэкологи исследовали в Надыме два жилых дома с помощью лазерного сканирования. Учёные применяли беспилотники, чтобы создать 3D-модель зданий и проверить их безопасность, сообщил telegram-канал «Ямал Арктика».
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