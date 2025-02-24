В США предупредили Украину о выплатах компенсации за военную помощь в течение сотен лет

Украине придется выплачивать компенсацию за военную помощь, предоставленную Соединенными Штатами, в течение сотен лет, если предложенная президентом США Дональдом Трампом сделка по передаче части полезных ископаемых республики будет подписана.
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