На Украине не снизят верхнюю границу мобилизационного возраста – Палиса

Заместитель главы Офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что на Украине пока не планируют уменьшать до 55 лет верхнюю границу мобилизационного возраста.
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