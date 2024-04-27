В Кузбассе из-за повреждения воинских захоронений завели уголовное дело

В СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 27 апреля сообщили, что из средств массовой информации и социальных сетей стало известно, что на кладбище в пгт Промышленная повредили места захоронений участников СВО.
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