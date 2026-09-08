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Царьград

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В Ереване освободили задержанного при сносе построек Армена Манукяна

В Ереване освободили задержанного при сносе построек Армена Манукяна

В Ереване вышел на свободу Армен Манукян, которого ранее задержали во время попытки демонтажа четырех незаконных строений рядом с кварталом «Аэрация» в Шенгавитском районе.

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