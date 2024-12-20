Средний срок кредита на новое авто снизился до минимума за 1,5 года

В ноябре средний срок автокредита на новый автомобиль, державшийся с начала года в диапазоне 65–66 месяцев, снизился сразу до 60 месяцев, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
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