Средний срок кредита на новое авто снизился до минимума за 1,5 года

В ноябре средний срок автокредита на новый автомобиль, державшийся с начала года в диапазоне 65–66 месяцев, снизился сразу до 60 месяцев, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).