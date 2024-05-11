Затоплены сотни домой, деревни отрезаны от цивилизации: в МЧС дали актуальные данные по ситуации с затоплением на севере Омской области.
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Затоплены сотни домой, деревни отрезаны от цивилизации: в МЧС дали актуальные данные по ситуации с затоплением на севере Омской области.