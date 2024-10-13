Моника Беллуччи и ее возлюбленный Тим Бертон, Ванесса Паради посетили открытие кинофестиваля имени братьев Люмьер

Во французском Лионе состоялось открытие 16-го кинофестиваля имени братьев Люмьер. Мероприятие посетили многие знаменитости, но главными звездами вечера стали Моника Беллуччи и ее возлюбленный, режиссер Тим Бертон.
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