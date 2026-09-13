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SPORT24.ru

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Врач ЦСКА рассказал, как проходит восстановление Акинфеева

Врач ЦСКА рассказал, как проходит восстановление Акинфеева

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов заявил, что вратарь и капитан московского клуба Игорь Акинфеев пока что работает в зале, в клубе ожидают, что он восстановится в этом году.

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