ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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«Я — патриотка, а ты — нахалка»: Пугачева оскорбила россиян и напала на журналиста

«Я — патриотка, а ты — нахалка»: Пугачева оскорбила россиян и напала на журналиста

Беглая предательница Алла Пугачева продолжает выкапывать себе могилу наглыми высказываниями. Ничего не представляющая из себя бывшая Примадонна становится наглее и злее с каждым днем.

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