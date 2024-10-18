МИД России ответил на заявления Польши о готовности сбивать ракеты

Замглавы МИД РФ Александр Грушко прокомментировал слова главы польского внешнеполитического ведомства Радослава Сикорского о готовности перехватывать американской ПРО не только иранские, но и российские ракеты, если они летят в сторону Польши.
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