Мнение: ИИ не убьет человечество — он будет сертифицирован и стандартизирован

Главная угроза нейросетей — не в захвате власти, а в деградации разума - Евгений БерсеневВладельцы компаний, активно занимающихся разработкой технологий искусственного интеллекта (ИИ), выражают серьезное беспокойство бурным ростом своего детища.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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