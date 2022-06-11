В Харьковской области при поддержке военнослужащих ВС РФ приступили к восстановлению музыкальной школы, пострадавшей в результате артиллерийских ударов ВСУ

В Харьковской области при поддержке военнослужащих ВС РФ приступили к восстановлению музыкальной школы, пострадавшей в результате артиллерийских ударов ВСУ

Музыкальная школа начнет работать с 1 сентября текущего года и примет новых учеников на обучение. .

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