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Деннис Родман о конфликте Джордана и Пиппена: «За последние пару лет произошло столько всего. Думаю, Скотти немного обижен, но однажды они все уладят»

Пятикратный чемпион НБА Деннис Родман в разговоре с репортером TMZ выразил мнение, что конфликт Майкла Джордана и Скотти Пиппена, вызванный документальным сериалом «Последний танец», однажды разрешится.

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