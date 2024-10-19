О туристических магнитах Архангельской области расскажет выставка «Знай наше»

Онлайн-выставка «Знай наше: зима 24/25» пройдёт 22 октября — речь там пойдёт о рыбалке на Белом море, зимнем отдыхе в нацпарках «Кенозерский» и «Онежское Поморье»Онлайн-выставка «Знай наше: зима 24/25» пройдёт 22 октября — речь там пойдёт о рыбалке на Белом море, зимнем отдыхе в нацпарках «Кенозерский» и «Онежское Поморье»Также представители туристической отрасли расскажут о новом национальном туристском маршруте «Сокровенный Север: от Архангельска до Соловков».