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Регион 29

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О туристических магнитах Архангельской области расскажет выставка «Знай наше»

Онлайн-выставка «Знай наше: зима 24/25» пройдёт 22 октября — речь там пойдёт о рыбалке на Белом море, зимнем отдыхе в нацпарках «Кенозерский» и «Онежское Поморье»Онлайн-выставка «Знай наше: зима 24/25» пройдёт 22 октября — речь там пойдёт о рыбалке на Белом море, зимнем отдыхе в нацпарках «Кенозерский» и «Онежское Поморье»Также представители туристической отрасли расскажут о новом национальном туристском маршруте «Сокровенный Север: от Архангельска до Соловков».

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