Федеральное агентство новостей №1

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В Колумбии введен оранжевый уровень опасности на вулкане Невадо-дель-Руис

В Колумбии введен оранжевый уровень опасности на вулкане Невадо-дель-Руис

В Колумбийской геологической службе сообщили, что в районе Невадо-дель-Руис произошло 180 землетрясений и оранжевый уровень предупреждения об опасности продлится еще несколько недель, пишет ElEspectador.

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