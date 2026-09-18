Россиянам назвали три культовых внедорожника, которые реально купить за миллион рублей

Эксперт подобрал три трехдверные модели — от возрастного Wrangler до доступного Jimny Эксперт издания "За рулем" Александр Виноградов подобрал три культовых трехдверных рамных внедорожника, которые можно приобрести на вторичном рынке примерно за миллион рублей.