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На Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце зафиксировали вспышку мощнейшего балла Х утром 29 декабря. В последний раз аналогичное событие наблюдалось в начале декабря, руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв в интервью РИА Новости.

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