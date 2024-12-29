На Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце зафиксировали вспышку мощнейшего балла Х утром 29 декабря. В последний раз аналогичное событие наблюдалось в начале декабря, руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв в интервью РИА Новости.
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