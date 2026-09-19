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Царьград

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Telegram-канал SHOT: в Москве сорван концерт рэпера Madk1d

Telegram-канал SHOT: в Москве сорван концерт рэпера Madk1d

В Москве сорвали концерт рэпера Madk1d в клубе «Место». Полиция оцепила здание, задержав нескольких посетителей.

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