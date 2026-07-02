Фонд «Все для Победы Нурлат» отправил гумпомощь в зону СВО

Фонд «Все для Победы Нурлат» завершил 30-ю юбилейную поездку в зону спецоперации. Волонтёры доставили военнослужащим на передовую 5 тонн гуманитарной помощи, в основном — дорогостоящее оборудование, передает «Татарстан24».
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