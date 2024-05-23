Труп женщины нашли спасатели в Карелии

В Надвоицах пожарные вскрывали квартиру, хозяйка которой не отвечала на звонки В среду в 14 часов 43 минуты на пульт пожарно-спасательной службы Сегежского района из полиции поступил звонок с просьбой о помощи.
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