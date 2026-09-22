ВС РФ полностью уничтожили объект нефтегазового комплекса в Полтавской области Украинский «Нафтогаз» сообщает, что в результате ночных ударов бал.
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