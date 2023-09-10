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Лавров назвал некорректными заявления Армении, что Россия «отдала» Карабах Баку

Лавров назвал некорректными заявления Армении, что Россия «отдала» Карабах Баку

Руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в Нью-Дели, назвал некорректными утверждения армянской стороны о том, что Москва «отдала» Нагорный Карабах Баку.

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Комментарии
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ТБ
Татьяна Бутова
Почему на любые гадости в отношении России МИД оправдывается??? Мы за что обязаны защищать Карабах? Армяне защищают Россию на СВО? Покажите по ТВ или в интернете  хоть одного.
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17 час.

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