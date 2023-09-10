Лавров назвал некорректными заявления Армении, что Россия «отдала» Карабах Баку
Руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в Нью-Дели, назвал некорректными утверждения армянской стороны о том, что Москва «отдала» Нагорный Карабах Баку.
Комментарии
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Почему на любые гадости в отношении России МИД оправдывается??? Мы за что обязаны защищать Карабах? Армяне защищают Россию на СВО? Покажите по ТВ или в интернете хоть одного.
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