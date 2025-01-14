В Зауралье мужчина повесил на односельчанина долги по копии его паспорта

На минувшей неделе отделение полиции «Шатровское» обратился 68-летний житель округа. Пенсионер рассказал, что получил уведомление от коллекторского агентства с требованием погасить задолженность по кредиту на сумму более чем 320 тысяч рублей.
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