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ВС РФ сжимают полукольцо охвата Константиновки - освобождены территории к западу

ВС РФ сжимают полукольцо охвата Константиновки - освобождены территории к западу от Яблоновки и в районе Русина Яра Российские Вооружённые силы продолжают наступление в зоне специальной военной операции.

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