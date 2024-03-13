У Левандовского 13 голов и 6 ассистов в 13 последних матчах плей-офф ЛЧ

Роберт Левандовски забил гол в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (3:1). В 13 последних играх в рамках плей-офф турнира на счету форварда «Барселоны» 19 (13+6) очков по системе «гол+пас».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии