У Левандовского 13 голов и 6 ассистов в 13 последних матчах плей-офф ЛЧ

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Роберт Левандовски забил гол в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (3:1). В 13 последних играх в рамках плей-офф турнира на счету форварда «Барселоны» 19 (13+6) очков по системе «гол+пас».