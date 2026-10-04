Истребители Зеленского разбили в щепки: главная новость СВО 4 октября

Сразу три украинские авиабазы охватили пожары после ударов российских военных минувшей ночью. Прилеты зафиксированы по объектам на территории аэродромов Мартыновка (Николаевская область), Канатово (окрестности Кропивницкого) и вертолётной базы в Александрии (Кировоградская обл.