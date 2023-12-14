Жителей Куйбышева в Новосибирской области предупредили о мошенниках

В Куйбышеве заметили группу мошенников, обманывающих пенсионеров.Власти Куйбышевского района Новосибирской области предупредили местное население о появлении группы мошенников, которые обманывают пенсионеров.
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