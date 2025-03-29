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Актер из "Основного инстинкта" Дэнис Арндт умер в возрасте 86 лет

Актер из "Основного инстинкта" Дэнис Арндт умер в возрасте 86 лет

Getty Images/Noam Galai/Contributor Умер американский актер Дэнис Арндт, который известен по ролям в фильме "Основной инстинкт", сериалах "Сверхъестественное", "Анатомия страсти" и многих других, ему было 86 лет.

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