Актер из "Основного инстинкта" Дэнис Арндт умер в возрасте 86 лет

Getty Images/Noam Galai/Contributor Умер американский актер Дэнис Арндт, который известен по ролям в фильме "Основной инстинкт", сериалах "Сверхъестественное", "Анатомия страсти" и многих других, ему было 86 лет.
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