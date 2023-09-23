Театр абсурда

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Закон против неравнодушных граждан

Закон против неравнодушных граждан

Автор: Борис Джерелиевский Депутаты пытаются обезоружить органы Вице-спикер парламента Владислав Даванков сообщил, что Госдума готовит законопроект, направленный против, как он выразился, «серийных доносчиков».

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Комментарии
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Ольга Кожемякина
К счастью, хоть и таких даванковых в Думе многовато, но не большинство и его проект Закона не пройдет. Пора бы Думу очистить от таких задумцев даванковых!
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13 час.
Андрей Корпачев
Дурак, просто дурак!
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12 час.
ЕБ
Елена Бреслова
даванков - мразь и подонок, он из семьи власовцев, т.е. негодяй по крови!
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8 час.

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