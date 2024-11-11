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Царьград

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"Беззаветно любил Россию": Путин присвоил звание Героя России посмертно генерал-майору Павлу Клименко

"Беззаветно любил Россию": Путин присвоил звание Героя России посмертно генерал-майору Павлу Клименко

Президент России Владимир Путин принял решение присвоить звание Героя России посмертно генерал-майору Павлу Клименко, который погиб в зоне СВО.

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