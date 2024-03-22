Очевидица рассказала о реакции людей на начало стрельбы в «Крокус Сити Холле»

Очевидица рассказала о растерянности людей при стрельбе в «Крокус Сити Холле» С началом стрельбы перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» в Москве люди вели себя растерянно, рассказала «Ленте.
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