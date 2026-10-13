16 дизайнерских решений, которые явно создавали с закрытыми глазами

Хороший дизайн делает жизнь проще. Но иногда создатели вещей словно забывают об этой задаче и придумывают решения, которые хочется рассматривать с открытым ртом.
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