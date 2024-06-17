Чернокожие избиратели из двух колеблющихся штатов ненавидят Трампа чуть больше, чем Байдена

БОСТОН (ИА Реалист). Чернокожие избиратели в двух колеблющихся штатах — в Мичигане и Пенсильвании, которые помогли Джо Байдену в 2020 году попасть в Белый дом, могут снова проголосовать за его переизбрание.
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