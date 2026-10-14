Интересное наблюдение!Сергей Галицкий — один из самых интересных бизнесменов России. Во многом потому, что он не стесняется давать интервью, в которых часто говорит откровенно — о том, что действительно думает, не скрываясь за удобными и осторожными формулировками.
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