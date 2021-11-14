В соединении связи ЮВО в Ставрополе около 50 новобранцев приняли торжественную присягу

сего с территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в рамках осеннего 2021 года призыва к местам прохождения военной службы будет направлено более 26 тыс.
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