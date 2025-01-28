Топ-менеджер "Росатома" признался в получении 32-миллионной взятки и раскаялся

Топ-менеджер "Росатома" Сахаров признал вину в получении многомиллионной взятки.Руководитель по контролю проектов сооружения госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров признался в своей вине в получении взятки в размере 32,6 млн рублей от гендиректора «Оргэнергострой» Элгуджа Кокосадзе.