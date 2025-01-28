Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 840 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    О каком руководстве речь идет😱песков что ли🤮 уберите эту старую больную дуру с ее мужем-геем! Стыд и позор это семе..."А ребята, которы...
  • Амара Карпова
    Правда глаза режет💯Обидчивый. Зеленс...
  • Татьяна Мельник
    А зачем нам старуха Изергиль ? Все пройдено без нее"А ребята, которы...

Топ-менеджер "Росатома" признался в получении 32-миллионной взятки и раскаялся

Топ-менеджер "Росатома" признался в получении 32-миллионной взятки и раскаялся

Топ-менеджер "Росатома" Сахаров признал вину в получении многомиллионной взятки.Руководитель по контролю проектов сооружения госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров признался в своей вине в получении взятки в размере 32,6 млн рублей от гендиректора «Оргэнергострой» Элгуджа Кокосадзе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх