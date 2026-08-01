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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руденко сбили перед победным голом «Махачкалы» в ворота «Локо». Карасев не зафиксировал фол, ВАР согласился с арбитром

« Динамо » Махачкала обыграла « Локомотив » в матче 2-го тура РПЛ со счетом 2:1.  Победный гол забил Никита Глушков на 73-й минуте.

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